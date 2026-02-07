la giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza tra napoli e salerno

La Giornata Internazionale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza si svolge tra Napoli e Salerno, con eventi che coinvolgono università, laboratori e realtà virtuale. Le ragazze e le donne che studiano scienze si incontrano per mostrare il loro lavoro e ispirare le nuove generazioni. In queste città, si cerca di rompere i muri e promuovere più opportunità per tutte nel campo scientifico.

Tra realtà virtuale e laboratori digitali, Napoli e Salerno celebrano la Giornata Internazionale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza. Napoli e Salerno celebrano la Giornata Internazionale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza istituita dall’UNESCO nel 2015 coinvolgendo i giovanissimi di cinque scuole insieme a docenti, esperti e al terzo settore. Diversi gli appuntamenti organizzati nell'ambito di "STEM-UP! Scienza, Tecnologia, Creatività", progetto del Centro Turistico Giovanile TURMED sostenuto dal Fondo di Beneficenza di Intesa Sanpaolo, realizzato insieme al CNR e alla Cooperativa Aries, nato con l'obiettivo di avvicinare i più giovani alle discipline scientifiche attraverso la realtà virtuale, laboratori e linguaggi digitali creativi. 🔗 Leggi su 2anews.it

