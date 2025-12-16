Si innamora di una donna conosciuta in chat e le fa avere 30mila euro per organizzare il matrimonio ma è una truffa | due arresti

Un uomo si innamora di una donna conosciuta in chat e, convinto di un amore reale, le consegna 30mila euro per organizzare il matrimonio. Tuttavia, si tratta di una truffa: due persone sono state arrestate. L'illusione di un amore da favola, alimentata solo virtualmente, si è trasformata in un inganno che ha portato a conseguenze legali.

Era stato lusingato dalla promessa di un amore da favola, benché coltivato solo virtualmente, che sarebbe sfociato in un matrimonio con l'amata, conosciuta in chat. Purtroppo, però, quel sogno d'amore era una truffa ben architettata per far cadere la vittima nella rete e spillargli consistenti.

