Trump con il collo rosso la foto scatena i dubbi sulla sua salute

Una foto scattata dall’agenzia Afp mostra il presidente degli Stati Uniti con il collo rosso, suscitando dubbi sulla sua condizione di salute. L’immagine ha attirato l’attenzione dei media globali e ha alimentato discussioni tra osservatori e commentatori. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata riguardo alle condizioni fisiche del leader politico. La foto ha provocato un acceso dibattito pubblico sulla sua apparizione pubblica.

Il recente scatto fotografico catturato dall’agenzia Afp ha sollevato un polverone mediatico internazionale, riportando al centro del dibattito pubblico la questione mai sopita della salute del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Durante una solenne cerimonia di premiazione svoltasi alla Casa Bianca nella giornata di oggi, 2 marzo 2026, l’attenzione dei cronisti e degli analisti non si è concentrata esclusivamente sulle onorificenze assegnate, ma si è spostata rapidamente su un dettaglio fisico inquietante apparso sul corpo del tycoon. Un vistoso arrossamento cutaneo, localizzato sul lato destro del collo e parzialmente nascosto... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Trump con il collo rosso, la foto scatena i dubbi sulla sua salute Trump e il collo arrossato, la foto riaccende i dubbi sulla salute del presidente(Adnkronos) – Una foto riaccende le preoccupazioni sullo stato di salute di Donald Trump. “Trump è narcisista: premi immaginari e deliri di grandeur”: tutti i dubbi (serissimi) sulla sua salute mentaleLa scena finale di Viale del tramonto è una delle più celebri della storia del cinema: Norma Desmond, interpretata da Gloria Swanson, scende... Trump publica imagem de Maduro preso a bordo de navio dos EUA Contenuti utili per approfondire trump con il collo rosso la foto scatena i dubbi ... Temi più discussi: Non la restituirò. Trump si mette al collo l’oro olimpico e scherza con la squadra Usa di hockey; Trump, un discorso da cheerleader in capo; Trump ha commesso lo stesso errore di Biden (di M. Mazzonis); Il flashmob contro Trump davanti al consolato Usa (video). Trump e il collo arrossato, la foto riaccende i dubbi sulla salute del presidente(Adnkronos) – Una foto riaccende le preoccupazioni sullo stato di salute di Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti, ... cremonaoggi.it Trump con il collo rosso, la foto scatena i dubbi sulla sua saluteIl recente scatto fotografico catturato dall'agenzia Afp ha sollevato un polverone mediatico internazionale, riportando al centro del dibattito pubblico la ... thesocialpost.it #Washington "Li stiamo massacrando. Penso che stia andando molto bene". Così Donald Trump in un'intervista alla Cnn sull'#Iran. "Non abbiamo ancora iniziato a colpirli duramente, la grande ondata non si è ancora verificata. Arriverà presto", ha aggiunto il - facebook.com facebook #Iran , #Trump : prevediamo 4-5 settimane guerra, ma possiamo più a lungo x.com