Trump e il collo arrossato la foto riaccende i dubbi sulla salute del presidente

Una foto pubblicata il 2 marzo mostra il presidente degli Stati Uniti alla Casa Bianca durante la cerimonia di consegna di alcune onorificenze. Nella fotografia, il volto del presidente appare con un collo arrossato, facendo sollevare dubbi sulle sue condizioni di salute. L'immagine ha attirato l'attenzione dei media e del pubblico, riaccendendo discussioni sui possibili problemi di salute del leader.

(Adnkronos) – Una foto riaccende le preoccupazioni sullo stato di salute di Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti, oggi 2 marzo, alla Casa Bianca ha presenziato alla cerimonia per la consegna di una serie di onorificenze. Una foto della Afp ha evidenziato la presenza di un vistoso rash cutaneo sul lato destro del collo,.

