Iran-Usa prove di dialogo Trump tra diplomazia e attacco | oggi vertice alla Casa Bianca

Iran e Stati Uniti si avvicinano a un possibile percorso diplomatico, nonostante le tensioni pubbliche e le minacce. Oggi, la Casa Bianca ospita un vertice che potrebbe segnare un passo importante verso una risoluzione della crisi scoppiata in Iran, caratterizzata da repressione e proteste. Mentre la diplomazia si interpone alle dichiarazioni ufficiali, l’obiettivo è trovare un dialogo che favorisca la stabilità nella regione.

(Adnkronos) – In tv, proclami e minacce. Dietro le quinte, il dialogo. Iran e Stati Uniti cercano una soluzione diplomatica alla crisi innescata dalla durissima repressione di Teheran nei confronti delle proteste in corso da 2 settimane, con centinaia di morti nel paese. L'attacco americano prospettato da Donald Trump in risposta alle violenze del regime . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Leggi anche: Putin: "Risposta sbalorditiva se attaccati. Le sanzioni Usa un atto ostile". Casa Bianca: «Non escluso vertice tra Trump e lo zar» Leggi anche: Viktor Orbán alla Casa Bianca per rilanciare il vertice Trump-Putin Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Iran, la tentazione di Trump tra diplomazia e attacco: oggi vertice decisivo; Iran, tra i manifestanti oltre 500 morti: prove di dialogo tra Trump e il regime, ma Washington minaccia l’intervento militare; Centinaia di morti e migliaia di arresti. Teheran convoca gli ambasciatori europei; Iran, la diretta. Axios: “Araghchi ha contattato Witkoff nel weekend: discusso di un incontro”. Iran-Usa, prove di dialogo. Trump tra diplomazia e attacco: oggi vertice alla Casa Bianca - Il presidente americano: 'Si lavora per un incontro'. adnkronos.com

Soldi pure ai kamikaze. Le prove nel computer di Hannoun Donald revolution: un anno di Trump Collasso Iran: il regime si blinda Ecco la nostra prima pagina Siamo in edicola . . #5gennaio #buongiorno #iltempoquotidiano #venezuela #maduro - facebook.com facebook

Soldi pure ai kamikaze. Le prove nel computer di Hannoun Donald revolution: un anno di Trump Collasso Iran: il regime si blinda Ecco la nostra prima pagina Siamo in edicola . . #roma #5gennaio #buongiorno #iltempoquotidiano #venezuela # x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.