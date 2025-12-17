Usa Donald Trump organizza la festa di Hanukkah alla Casa Bianca

Donald Trump ha recentemente organizzato una cerimonia alla Casa Bianca in occasione di Hanukkah, la Festa delle luci. L'evento ha visto la partecipazione di membri della comunità ebraica e rappresentanti ufficiali, sottolineando l'importanza di questa tradizione religiosa e culturale. La celebrazione ha rappresentato un momento di condivisione e rispetto per le diverse fedi presenti negli Stati Uniti.

Donald Trump ha organizzato una cerimonia alla Casa Bianca in onore della festività ebraica Hanukkah, conosciuta anche con il nome di Festa delle luci. Durante il suo discorso, il presidente degli Stati Uniti ha reso omaggio alle vittime della sparatoria di massa di Bondi Beach, in Australia, e ha lanciato un monito contro quello che ha definito un Congresso sempre più antisemita. Centinaia di invitati hanno affollato la East Room, tra cui alcuni sopravvissuti all'Olocausto, diversi parlamentari, la grande finanziatrice repubblicana Miriam Adelson, il commentatore conservatore Mark Levin e l'attivista Laura Loomer.

Hanukkah alla Casa Bianca, Trump attacca: “Il Congresso Usa sta diventando antisemita” - Il Congresso Usa «sta diventando antisemita», poiché la «lobby ebraica» non è più la più forte a Washington. msn.com

