Don Alì chiesta condanna per il violento tiktoker a Torino | reincontra in tribunale il maestro aggredito

In tribunale a Torino si è svolta l’udienza sulla richiesta di condanna per Don Alì, noto come il tiktoker coinvolto in un episodio di violenza. Durante l’udienza, il maestro aggredito ha incontrato di nuovo le persone coinvolte, tra cui Don Alì e i suoi due amici. È stato richiesto un anno e otto mesi di reclusione per Don Alì e un anno di carcere per gli altri due.

Un anno e otto mesi di reclusione per Don Alì, il tiktoker violento all’anagrafe Alì Said; un anno di carcere per i suoi due amici. Oggi, 3 marzo 2026, il sostituto procuratore Roberto Furlan ha avanzate queste richieste di condanna per i tre ragazzi arrestati a novembre 2025 per l’agguato a un maestro della scuola delle suore Immacolatine di via Vetignè 7, a Torino. Sono accusati di stalking. Li difende l’avvocata Federica Galante, che ha chiesto di riqualificare il reato come minacce. Al momento, Don Alì è detenuto al carcere di Aosta, mentre gli altri due imputati sono sottoposti all’obbligo di firma una volta a settimana. Oggi erano tutti presenti in tribunale, dove si è presentato anche l’insegnante, parte civile con i legali Davide Salvo e Davide Noviello. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Doccia fredda per Don Alì in tribunale a Torino: niente perizia psichiatrica per il violento tiktoker 're dei maranza'Per l’agguato al maestro nel quartiere Barriera di Milano, Don Alì e i suoi complici saranno processati con rito abbreviato, che prevede lo sconto di...

Maestro aggredito da Don Alì, le suore chiedono un risarcimento da un milione di euro alla gang del tiktokerLe suore Immacolatine di Torino hanno chiesto un risarcimento di un milione di euro alla gang di Don Alì, il cosiddetto «Re dei maranza» che, assieme...

Aggiornamenti e notizie su Don Alì

Temi più discussi: L’ultima decisione del tribunale di Torino su Don Alì: tre anni di sorveglianza speciale, divieto di comunicare tramite internet; Don Alì, la parabola del re senza palco: anche a fine pena verrà sorvegliato; Il re dei maranza finisce sotto sorveglianza speciale per 3 anni: per Don Alì stop anche ai social; Sono pentiti: alleggerita la misura cautelare per gli amici di Don Alì.

Definitive le condanne di Don Alì: sconta la pena (più di cinque anni) mentre attende il processo per l’agguato al maestro di TorinoAdesso Don Alì, in carcere, deve scontare una pena di più di cinque anni di reclusione per le sue condanne ormai diventate definitive. Ecco l’ultima novità sul violento tiktoker torinese Alì Said, 25 ... torinotoday.it

Doccia fredda per Don Alì in tribunale a Torino: niente perizia psichiatrica per il violento tiktoker 're dei maranza'Per l’agguato al maestro nel quartiere Barriera di Milano, Don Alì e i suoi complici saranno processati con rito abbreviato, che prevede lo sconto di un terzo della pena in caso di condanna. Lo ha sta ... torinotoday.it

Nuovi risvolti per Don Alì. Il Tribunale di Torino ha accolto la proposta del Questore del Massimo Gambino di sottoporre il "re dei maranza", alla misura della sorveglianza speciale per 3 anni, con l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza. Il giovane non p - facebook.com facebook

Tre anni di sorveglianza speciale a Don Alì, re dei maranza di Torino: non potrà pubblicare sui social x.com