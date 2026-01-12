Maestro aggredito da Don Alì le suore chiedono un risarcimento da un milione di euro alla gang del tiktoker

Le suore Immacolatine di Torino hanno presentato una richiesta di risarcimento di un milione di euro alla gang di Don Alì, noto come «Re dei maranza». La richiesta deriva dall’aggressione subita da un maestro di scuola elementare, avvenuta davanti alla figlia, coinvolgendo anche altri giovani. Questo episodio evidenzia le problematiche di sicurezza e rispetto nelle comunità locali, sollevando inoltre questioni sulla tutela delle istituzioni educative e religiose.

Le suore Immacolatine di Torino hanno chiesto un risarcimento di un milione di euro alla gang di Don Alì, il cosiddetto «Re dei maranza» che, assieme ad altri due ragazzi, ha aggredito un maestro di scuola elementare davanti alla figlia piccola. Oltre a loro, nel mirino c’è anche un maestro di boxe sospettato di essere il mandante dell’aggressione. La cifra pari a un milione di euro è stata calcolata in proporzione alla gravità del fatto, alla violenza fisica e verbale e alle accuse giudicate false, denigratorie e infondate attribuite al maestro. Don Alì. Don Alì, tiktoker 24enne, era stato arrestato dalle autorità di Torino lo scorso novembre. 🔗 Leggi su Open.online

