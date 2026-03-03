Domenico cardiochirurgo del Monaldi | Ho buttato 11 anni per operare i bambini

Domenico, cardiochirurgo del Monaldi, ha dichiarato di aver dedicato 11 anni alla chirurgia pediatrica e di aver svolto il suo lavoro con impegno. In un'intervista ha affermato di aver agito correttamente e di considerarsi vittima di accuse che, a suo dire, non corrispondono alla realtà. La sua testimonianza si inserisce nel quadro di una vicenda giudiziaria in corso.

NAPOLI, 03 MAR – “Io so solamente che le cose le ho fatte bene, le ho fatte bene, quindi io sono la vittima”. Intervistato dalla trasmissione ‘Lo stato delle cose’ su Rai 3, condotta da Massimo Giletti, si difende così Guido Oppido, il cardiochirurgo dell’ospedale Monaldi di Napoli, indagato per omicidio colposo per la morte del piccolo Domenico. “Ho buttato 11 anni della mia vita per operare i bambini qui in Campania. Tremila bambini ne ho operati io. Tutto questo lo sto passando – ha aggiunto – perchè ho provato ad aiutare i figli degli altri.” Interpellato sul fatto che abbia tolto il cuore a Domenico prima di accertarsi delle condizioni del nuovo cuore ha risposto: “Di tutte queste belle cose ne parleremo con i giudici”. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

