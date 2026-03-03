Sono una vittima | il cardiochirurgo del Monaldi che ha operato Domenico si difende

Un cardiochirurgo del Monaldi si difende dalle accuse riguardanti la morte di Domenico Caliendo. L’ospedale ha subito critiche in merito all’intervento, ma il medico respinge ogni responsabilità, sostenendo di aver agito secondo le procedure standard. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla gestione e sulla responsabilità durante le operazioni chirurgiche pediatriche. La posizione del professionista è stata comunicata attraverso un’intervista ufficiale.

Ad essere additato come il principale responsabile della morte del piccolo Domenico Caliendo non ci pensa proprio. Tanto che ha provato a difendersi in tv a proposito di quanto avvenuto lo scorso 23 dicembre all’interno della sala operatoria dell’ospedale Monaldi di Napoli. Intercettato dall’inviato della trasmissione di Raitre “Lo stato delle cose” condotta da Massimo Giletti, il cardiochirurgo Guido Oppido, uno dei sette indagati per omicidio colposo per la morte del bambino ha proferito solo qualche frase. “Ho operato bene, ho fatto bene il mio mestiere, io sono una vittima: ho salvato tremila bambini da quando opero in Campania”, ha spiegato il cardiochirurgo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

"Io so solamente che le cose le ho fatte bene, le ho fatte bene, quindi io sono la vittima".

