domenico caliendo il giallo del ghiaccio secco a bolzano

A Bolzano, si indaga sul caso dell’utilizzo di ghiaccio secco durante un’operazione chirurgica. La difesa della dottoressa Gabriella Farina, chirurga coinvolta, ha evidenziato questa circostanza nel procedimento legale che la riguarda. L’attenzione si concentra sulla gestione del cuore espiantato, che è stato successivamente trasportato a Napoli in condizioni di deterioramento.

È uno dei punti evidenziati dalla difesa della dottoressa Gabriella Farina, la chirurga che ha operato l’espianto del cuore poi portato a Napoli in condizioni deteriorate (congelate dal ghiaccio secco). Ed è uno dei punti evidenziati anche nel corso della puntata lo Stato delle cose, condotta da Massimo Giletti su Rai Tre: parliamo dell’adesivo “ghiaccio secco” posto sul frigorifero collocato nella zona della antisala dell’ospedale San Maurizio di Bolzano. In sintesi, immagini alla mano, fino al 23 dicembre (data dell’intervento di espianto) non c’era la dizione “ghiaccio secco”, né c’erano le dovute avvertenze legate al pericolo nell’utilizzo di questo particolare materiale refrigerante (che abbassa la temperatura a meno 79 gradi). 🔗 Leggi su Ilmattino.it

Domenico Caliendo morto al Monaldi, l'avvertenza sul frigo: «Ghiaccio secco, agente refrigerante»Le immagini mostrano l'interno dell'ospedale San Maurizio di Bolzano, e più specificamente il vano che custodisce un particolare frigo che contiene...

Leggi anche: Il box sbagliato e il ghiaccio secco: la catena di errori sul cuore bruciato del piccolo Domenico tocca anche Bolzano

