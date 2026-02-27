Domenico Caliendo è deceduto al Monaldi, mentre all’interno dell’ospedale San Maurizio di Bolzano è stato rilevato un frigo con un avviso che segnala la presenza di ghiaccio secco come agente refrigerante. Le immagini mostrano il vano del frigorifero all’interno della struttura sanitaria, evidenziando il contenuto di anidride. La situazione ha attirato l’attenzione sulle condizioni in cui si trovava il dispositivo.

Le immagini mostrano l'interno dell'ospedale San Maurizio di Bolzano, e più specificamente il vano che custodisce un particolare frigo che contiene il ghiaccio secco (anidride carbonica allo stato solido a -78,5°C), quello che la mattina del 22 dicembre venne prelevato e inserito nella borsa termica di plastica azzurra partita da Napoli per custodire il cuore espiantato ad un bambino morto in Val Venosta poche ore prima. Quel cuoricino, com'è ormai noto, era destinato a Domenico Caliendo, morto dopo 70 giorni di calvario, per una concatenazione di errori medici. Perché nell'ospedale di Bolzano c'è quel refrigeratore?... 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Domenico Caliendo morto al Monaldi, l'avvertenza sul frigo: «Ghiaccio secco, agente refrigerante»

Domenico Caliendo morto al Monaldi, particolari scioccanti nei verbali degli infermieri. L?avvocato: a Bolzano nessun errore per il ghiaccio, Napoli doveva vigilareDettagli scioccanti nei verbali degli infermieri ascoltati come testimoni nelle indagini sulla morte del piccolo Domenico.

Bimbo morto a Napoli, cuore trasportato in un box frigo, il Monaldi contro medici Bolzano: "Ghiaccio secco ha danneggiato l'organo"Il contenitore è stato utilizzato al posto di quello hi-tech da 7mila euro recentemente acquistato dal Monaldi Il cuore "bruciato" trapiantato a...

Temi più discussi: Domenico Caliendo, morto a 2 anni, e la fede coraggiosa di una mamma; Morto Domenico Caliendo, il pellegrinaggio silenzioso: Era un figlio per tutti noi; Le ultime ore del bimbo col cuore bruciato: i sussurri, le lacrime e le carezze. Domenico Caliendo è il figlio di tutti; La morte del piccolo Domenico, gli indagati salgono a sette.

Domenico Caliendo morto al Monaldi, i verbali choc: il primario disse «Il cuore è una pietra, non batterà mai». Espianto anticipato di 4 minuti«Questo cuore è duro come una pietra, questo cuore non farà nemmeno un battito, non partirà mai». Parole drammatiche, che sarebbero state pronunciate da ... ilmattino.it

L’autopsia di Domenico Caliendo slitta ancoraAutopsia di Domenico Caliendo slitta ancora: attesa per gli esami e dolore al Monaldi. Il padre accusa: «Dopo Capodanno sparirono». stylo24.it

Nelle indagini per la morte del piccolo Domenico Caliendo ci sono anche le testimonianze dei medici di Innsbruck presenti a Bolzano quando l’equipe del Monaldi ha espiantato il cuore destinato al bambino. Ed è anche sulle loro testimonianze e dichiarazion - facebook.com facebook

Domenico Caliendo, espianto del cuore 4 minuti prima dell'arrivo del nuovo organo x.com