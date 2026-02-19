Il caso di Domenico, il bambino con danni al cuore causati da un errore nel trattamento, si è allargato anche a Bolzano. La Procura altoatesina ha avviato un’indagine dopo che un’associazione dei consumatori di Napoli ha segnalato un possibile collegamento tra le pratiche mediche e i danni subiti dal piccolo. Durante le verifiche si sono trovate incongruenze tra il materiale utilizzato e le procedure standard. Le autorità ora controllano se ci siano responsabilità anche in questa regione. La vicenda si sviluppa in un contesto di errori ripetuti.

Napoli – L'inchiesta sul cuore 'bruciato' tocca anche Bolzano. La Procura altoatesina ha aperto un fascicolo su esposto di un'associazione di consumatori napoletana. Il motivo è preciso: il ghiaccio secco che ha danneggiato l'organo sarebbe stato fornito dai sanitari dell'ospedale San Maurizio, che si sarebbero limitati a chiedere all'équipe napoletana se servisse per uso interno o esterno rispetto al contenitore. Una domanda che implica una corresponsabilità, almeno potenziale, nella gestione del trasferimento. La Procura di Bolzano ha quindi ipotizzato il reato di responsabilità colposa per lesioni personali in ambito sanitario — in futuro molto probabilmente per morte —, al momento a carico di ignoti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il box sbagliato e il ghiaccio secco: la catena di errori sul cuore bruciato del piccolo Domenico tocca anche Bolzano

Bambino con il cuore bruciato, il box di plastica fuori dalle linee guida. A rischio nuovi indagati: «Il ghiaccio secco fornito da Bolzano»La procura di Napoli ha aperto un’indagine sul trapianto di cuore del piccolo Tommaso, dopo che si è scoperto che il bambino aveva il cuore bruciato a causa di un incidente con un box di plastica fuori dalle norme.

Il cuore “bruciato” trasportato in un box di plastica comune, l’inchiesta sul viaggio da Bolzano a Napoli: i dubbi sul ghiaccio finitoIl cuore “bruciato” è stato consegnato a Napoli in un semplice contenitore di plastica, un dettaglio che ha sollevato diverse domande.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.