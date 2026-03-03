Bruno Guerri si reca al Vittoriale, dove intende dedicarsi alla scrittura, attività che considera il suo obiettivo principale. Le parole di d’Annunzio sono considerate fonte di ispirazione per la poesia del Novecento. Guerri ha deciso di concentrarsi sull’attività letteraria, cercando di ritrovare la propria prima passione. La sua visita al Vittoriale segna un momento di ritorno alle radici creative.

Bruno Guerri Al Vittoriale vuole raccogliersi e tornare al suo primo amore: scrivere è per lui il fine di ogni esperienza. Qui termina il Notturno, che ha un enorme successo editoriale, qui riceve l’amara notizia della scomparsa della sua Ermione: Eleonora muore infatti in America, nella grigia Pittsburgh, stroncata dalla polmonite, il 21 aprile 1924. La notizia gli giunge due giorni dopo. “È morta quella che non meritai,” mormora. Gabriele porrà il suo busto marmoreo nell’Officina affinché vegli su di lui, che vuole “porre a più difficile prova la sua virtù di creazione e di trasfigurazione”. È un uomo stanco quello degli ultimi anni del Vittoriale, le fonti della sua poesia sono inaridite e lui è tradito dalla “turpe vecchiezza” che ogni giorno si fa più manifesta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Dolci le parole di d’Annunzio : "Ispirò la poesia del Novecento"

