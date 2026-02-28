Ieri sera al ristorante “Le Fontane” si è tenuto un evento organizzato dal Rotary Club Cagli Terra Catria e Nerone, dedicato alla consapevolezza alimentare e al benessere. La serata ha visto la partecipazione di Sara Conti, biologa nutrizionista, che ha condiviso le sue conoscenze con i presenti. L’iniziativa ha coinvolto membri del club e cittadini interessati a temi legati all’alimentazione e alla salute.

Una serata dedicata alla consapevolezza alimentare e alla cultura del benessere quella che si è svolta ieri al ristorante “Le Fontane“ organizzata dal Rotary Club Cagli Terra Catria e Nerone che ha ospitato come relatrice Sara Conti, nota biologa nutrizionista. L’incontro, inserito nel ciclo di conferenze dedicate alla prevenzione e agli stili di vita sani, ha visto una partecipazione numerosa e attenta da parte dei soci e dei loro ospiti. Lontana dai tecnicismi, la Conti ha saputo catalizzare l’attenzione della platea affrontando il tema della nutrizione non come semplice restrizione calorica, ma come strumento di longevità. "Mangiare bene non significa punirsi, ma onorare il proprio corpo attraverso scelte consapevoli". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Consapevolezza alimentare, il Rotary a sostegno della cultura del benessere

