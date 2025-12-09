divisione 1 maschile gea bloccata dalla libertas lucca ottima difesa ma attacco spento

La Libertas Lucca mette fine alla serie di vittorie della Gea nella Divisione 1 maschile, imponendosi al

La Libertas Lucca frena la corsa solitaria della Gea, aggiudicandosi il big match di Divisione 1 disputato al "Pala Tagliate", al termine di quaranta minuti appassionati, che i ragazzi di Silvio Andreozzi hanno condotto per tre quarti prima di arrendersi sulla dirittura d'arrivo sul 67-63. Senza una pedina fondamentale come Alessandro Banchi, rimasto a casa per l'influenza, i grossetani hanno disputato un ottimo incontro, con una difesa straordinaria, ma non sono riusciti ad esprimersi al meglio in attacco, con percentuali al sotto delle loro percentuali. In un incontro giocato punto a punto, Furi e compagni sono sempre andati al riposo in vantaggio, di due punti dopo i primi dieci minuti, di tre all'intervallo.