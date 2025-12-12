Muguruza sul divario tra uomini e donne nel tennis | Ero numero 1 e un ragazzino mi avrebbe battuta

Garbiñe Muguruza analizza il divario tra tennis maschile e femminile, sottolineando come anche un giocatore al 1000° posto potrebbe battere una top 10 WTA. Le sue parole evidenziano le sfide e le differenze percepite tra i due circuiti, offrendo uno spunto di riflessione sulla competitività e le disparità nel mondo del tennis professionistico.

Muguruza shock sulla sfida uomini-donne nel tennis: “Anche un giocatore numero 1000 batterebbe una top 10 WTA”. Fanpage.it

È tempo di colmare il divario tra uomini e donne sull'impegno nell'abbigliamento - Sei seduto a un tavolo con vista sul Mediterraneo, c'è una tovaglia candida con sopra i resti di un cocktail e una bottiglia di vino bianco ricoperta di ... gqitalia.it scrive

Il mese e mezzo di divario che esiste in Europa tra gli stipendi delle donne e quelli degli uomini - È il giorno in cui, statisticamente, le donne raggiungono il loro salario medio annuo rispetto a quanto percepisce un uomo ... Scrive wired.it