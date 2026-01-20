Gli studenti eccellenti sono in calo soprattutto alle medie I dati INVALSI

Secondo i dati INVALSI, si registra un calo nel numero di studenti eccellenti, in particolare nelle scuole medie. Questa tendenza solleva alcune riflessioni sul livello di preparazione e sulle strategie educative adottate. Comprendere le cause di questa diminuzione è importante per individuare eventuali interventi e supporti necessari a valorizzare le competenze degli studenti più meritevoli.

Nel panorama dell’istruzione italiana, la presenza di studenti con prestazioni elevate si sta progressivamente riducendo. A confermarlo sono i dati pubblicati da INVALSI nella sua analisi dedicata agli allievi eccellenti, relativa al 2025 (INVALSIopen, 2026). I numeri rivelano una dinamica preoccupante. Nella scuola secondaria di primo grado, gli studenti eccellenti rappresentano oggi il 18,5%, in calo rispetto al 21,8% registrato nel 2018. Un dato ancora più marcato nella scuola secondaria di secondo grado, dove la percentuale è scesa al 12,3%, il livello più basso mai rilevato finora. Un divario che si riflette anche nella distribuzione territoriale, con un maggior numero di eccellenze scolastiche nel Nord e in alcune aree del Centro, a fronte di dati più bassi nel Mezzogiorno.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Classi pollaio, Valditara: “Fenomeno residuale, solo 0,1% in prima primaria. Dati INVALSI dimostrano dimensione ottimale tra 20 e 25 studenti”Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha commentato l'argomento delle classi pollaio in risposta a un'interrogazione parlamentare di Alleanza Verdi Sinistra.

Il calo demografico a Teglio. Addio alle scuole medie nell’arco dei prossimi tre anniA Teglio, nei prossimi tre anni, si prevede il trasferimento degli studenti delle scuole medie dal plesso di Teglio a quello di Tresenda (Valgella).

