Terni seconda edizione della ‘Notte degli chef’ | Esperienza educativa autentica capace di valorizzare le competenze degli studenti

A Terni si svolge la seconda edizione de ‘La Notte degli chef’, evento promosso dall’istituto superiore ‘Casagrande Cesi’ nell’ambito dell’indirizzo Enogastronomia. L’iniziativa offre un’importante opportunità educativa, valorizzando le competenze degli studenti e promuovendo le eccellenze enogastronomiche del territorio. Un’occasione di confronto culturale e formazione, rivolta a rafforzare il rapporto tra scuola e comunità locale.

Un evento di alto profilo culturale e formativo. L’istituto superiore ‘Casagrande Cesi’ presenta la seconda edizione de La Notte degli chef promossa dall’indirizzo Enogastronomia nell’ambito delle attività di orientamento, apertura al territorio e promozione delle eccellenze enogastronomiche. Un. 🔗 Leggi su Ternitoday.itImmagine generica

