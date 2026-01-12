Terni seconda edizione della ‘Notte degli chef’ | Esperienza educativa autentica capace di valorizzare le competenze degli studenti

A Terni si svolge la seconda edizione de ‘La Notte degli chef’, evento promosso dall’istituto superiore ‘Casagrande Cesi’ nell’ambito dell’indirizzo Enogastronomia. L’iniziativa offre un’importante opportunità educativa, valorizzando le competenze degli studenti e promuovendo le eccellenze enogastronomiche del territorio. Un’occasione di confronto culturale e formazione, rivolta a rafforzare il rapporto tra scuola e comunità locale.

