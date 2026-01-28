Prime Video | i film e le serie tv più attese in arrivo a Febbraio 2026

A febbraio, Prime Video si prepara a cambiare ancora il suo catalogo. Arrivano l’ultimo episodio della seconda stagione di Fallout e il film romantico Love Me Love Me, tra le novità più attese. Gli utenti potranno scegliere tra nuove serie e film che promettono di tenere incollati allo schermo.

A Febbraio il catalogo di Prime Video continua ad allargarsi. Tra l’ultimo episodio della seconda stagione di Fallout e l’attesissimo film romantico Love Me Love Me, le novità non sono poche. Vediamo insieme alcuni dei titoli più attesi di questo mese. Le novità iniziano il 4 febbraio con il finale di stagione di Fallout. Arriva infatti l’ultimo episodio, che siamo certi regalerà numerose emozioni e colpi di scena. Cooper e Lucy sono finalmente riuniti, mentre Hank MacLean fugge, lasciando dietro di sé nuove domande. Questa puntata finale vede i protagonisti spingersi ancora verso nuovi territori, aprendo nuovi scenari anche per il futuro della serie. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

Ecco le principali novità in arrivo su Prime Video a febbraio 2026.

