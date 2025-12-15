Maxi discarica abusiva a Giovi | scatta l’ordinanza del sindaco

Un'ampia discarica abusiva è stata scoperta a Giovi, occupando un terreno privato e invadendo la sede stradale. La situazione rappresenta un rischio per la circolazione e l'ambiente, portando il sindaco a emanare un'ordinanza per affrontare l'emergenza e avviare le procedure di sgombero.

© Salernotoday.it - Maxi discarica abusiva a Giovi: scatta l'ordinanza del sindaco Una montagna di rifiuti che non solo occupa un terreno privato, ma ha ormai invaso la sede stradale, creando pericolo per la circolazione e per l'ambiente. È questa la situazione critica in via Beata Teresa di Calcutta, nella frazione Giovi, che ha spinto il Sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, a.

