rugani un debutto da incubo vanoli sbaglia le scelte

Rugani debutta con la maglia della Fiorentina in una partita contro l'Udinese, che termina con un risultato di 3-0 a favore dei padroni di casa. Durante il match, Vanoli commette alcune scelte che non si rivelano efficaci. La squadra Viola si presenta in campo con questa formazione e questa strategia, mentre i giocatori affrontano un avvio difficile e subiscono la sconfitta.

Firenze, 2 marzo 2026 – Fiorentina in campo a Udine, ecco i voi per i calciatori Viola dopo la sconfitta per 3-0. De Gea 5 - Resta la sensazione che sul calcio d’angolo che genera il vantaggio potesse uscire. Attento con i piedi sul tiraccio di Davis, però può ben poco sul rigore del centravanti e sul tiro a giro di Buksa. Pongracic 5 - Si becca un'ammonizione sacrosanta su Zaniolo e da quel momento inizia la sua partita che resta sempre in bilico su cose buone e altre molto meno. Esce a metà gara perché quel giallo pesa. Dal 46’ Comuzzo 5,5 - Si difende, non fa danni e già questa è una notizia. Rugani 4 –Un esordio da incubo. Neanche il tempo di presentarsi che si perde, scivolando, Kabasele per l’1-0. 🔗 Leggi su Lanazione.it

