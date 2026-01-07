Caputo | Italia potenza dell’export grazie alla forza delle filiere e delle pmi

L’Italia si conferma come uno dei principali esportatori mondiali, attestandosi al quarto posto a livello globale, superando il Giappone. Questa posizione riflette una significativa evoluzione del sistema produttivo nazionale, caratterizzato dalla forza delle filiere e delle piccole e medie imprese. In questo contesto, il ruolo delle filiere e delle PMI risulta fondamentale per sostenere la crescita e la competitività sui mercati internazionali.

Tempo di lettura: 2 minuti “L’Italia è oggi il 4° Paese esportatore al mondo, davanti al Giappone. Un risultato che racconta una trasformazione profonda del nostro sistema produttivo. Negli ultimi dieci anni l’export italiano è cresciuto del 48%, più di Francia e Regno Unito. Una crescita fondata sul valore, non sui volumi. – Lo ha dichiarato Nicola Caputo, consigliere del Ministro Tajani per l’internazionalizzazione della filiera agroalimentare e per le politiche europee e internazionali di settore. Agroalimentare, moda e design, mobili e arredamento, meccanica sono il cuore delle filiere italiane che tengono insieme qualità, territori e capacità di stare sui mercati internazionali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

