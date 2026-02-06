Al Circolo del Tennis si presenta Grammatica Emozionale | incontro con Dino Petralia

Da palermotoday.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 13 febbraio al Circolo del Tennis di Palermo si è tenuto un incontro con Dino Petralia, che ha presentato il suo nuovo libro “Grammatica Emozionale”. L’autore ha spiegato ai presenti come le emozioni influenzano il nostro modo di comunicare e di relazionarci, attirando l’attenzione di un pubblico interessato. L’evento si è svolto nel tardo pomeriggio, in un clima di curiosità e partecipazione.

Venerdì 13 febbraio alle ore 18:30, al Circolo del Tennis, a Palermo, incontro con Dino Petralia per la presentazione del suo libro “Grammatica Emozionale”. Viaggio dentro le parole, un saggio sulle parole, nel proposito di renderle vive e affettive, pronte a relazionarsi a ogni fruitore.🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Circolo del Tennis

“A casa di Adele Fortino": si presenta il volume al Circolo Thàlatta

Il 7 febbraio alle 17:30, presso il Circolo Canottieri Thàlatta di Messina, si terrà la presentazione del volume

Non soltanto scuole o abitazioni, ladri anche al circolo del tennis per Natale

Negli ultimi tempi si registrano aumenti di furti non solo in abitazioni e scuole, ma anche in altre strutture pubbliche.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Circolo del Tennis

Argomenti discussi: Cattolica, al Circolo tennis Cerri risistemato l’impianto fognario; I ‘Carretta Boys’ del Circolo Tennis; Effetto Sinner: boom di iscritti al Circolo tennis Appennino Reggiano; Stagione 2026 di tennis e padel: tornei nel cremasco ma i nostri giocatori si fanno valere anche fuori dai propri confini sia provinciali e regionali.

al circolo del tennisDi Rubba (Circolo Tennis Ercole Caserta) in semifinale al Tennis Europe J30 del Cairo.Dalle qualificazioni alla semifinale: avversari battuti e numeri della grande settimana del tennista casertano in Egitto CASERTA (Pietro De Biasio) – Non è stata una corsa qualunque, ma una scalata co ... casertace.net

al circolo del tennisParte il Torneo di 4ª Categoria FITP al Circolo Tennis VillanovaIl Circolo Tennis Villanova di Empoli si prepara a settimane intense di sport e passione: dal 24 gennaio all'8 febbraio 2026 si svolgerà il Torneo di 4ª ... gonews.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.