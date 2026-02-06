Al Circolo del Tennis si presenta Grammatica Emozionale | incontro con Dino Petralia

Venerdì 13 febbraio al Circolo del Tennis di Palermo si è tenuto un incontro con Dino Petralia, che ha presentato il suo nuovo libro “Grammatica Emozionale”. L’autore ha spiegato ai presenti come le emozioni influenzano il nostro modo di comunicare e di relazionarci, attirando l’attenzione di un pubblico interessato. L’evento si è svolto nel tardo pomeriggio, in un clima di curiosità e partecipazione.

Venerdì 13 febbraio alle ore 18:30, al Circolo del Tennis, a Palermo, incontro con Dino Petralia per la presentazione del suo libro "Grammatica Emozionale". Viaggio dentro le parole, un saggio sulle parole, nel proposito di renderle vive e affettive, pronte a relazionarsi a ogni fruitore.

