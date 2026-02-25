Palazzo della Cultura presentazione del libro di Dino Petralia Grammatica emozionale Viaggio dentro le parole

Sarà Palazzo della Cultura a ospitare il prossimo venerdì 27 febbraio, alle ore 16.00, l’incontro con l’ex magistrato e Direttore del Dap Dino Petralia, autore di Grammatica emozionale Sarà Palazzo della Cultura a ospitare il prossimo venerdì 27 febbraio, alle ore 16.00, l’incontro con l’ex magistrato e Direttore del Dap Dino Petralia, autore di Grammatica emozionale. Viaggio dentro le parole, edito da Luigi Pellegrini. L’evento, promosso dal comune di Catania in collaborazione con Fondazione Salute e Cultura, è aperto alla cittadinanza. Il volume offre l’occasione per una riflessione approfondita sulla forza delle parole e sulla loro capacità di generare consapevolezza, relazione e responsabilità: un viaggio culturale ed emotivo che invita a riscoprire nel linguaggio non solo uno strumento di comunicazione, ma anche una leva di crescita personale e sociale. L’iniziativa è condivisa con i dirigenti scolastici del territorio di Catania, ad opera del Dirigente Scolastico Regionale Emilio Grasso, su invito di Giovanna Micale, esperta del Sindaco in materia di dispersione scolastica. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Al Circolo del Tennis si presenta “Grammatica Emozionale”: incontro con Dino PetraliaVenerdì 13 febbraio al Circolo del Tennis di Palermo si è tenuto un incontro con Dino Petralia, che ha presentato il suo nuovo libro “Grammatica Emozionale”.

"Dentro le Olimpiadi e le Paraolimpiadi. Milano-Cortina 2026": la presentazione del libro a SalernoA Salerno è stato presentato un libro che analizza in modo diretto e senza fronzoli il mondo delle Olimpiadi e delle Paraolimpiadi di Milano-Cortina 2026.

Temi più discussi: Scuole, mercoledì presentazione XXVI Torneo Pallavolando 2026; Al Palazzo della Cultura di Celleno presentazione del volume L’ombra di colui che fui – Diario di guerra dal 1943 al 1945 di Salvatore Crocicchia; Si presenta il volume dedicato a Gennaro Pieralisi; Girls Like Stem.

Palazzo della Cultura, presentazione del libro di Dino Petralia Grammatica emozionale. Viaggio dentro le paroleSarà Palazzo della Cultura a ospitare il prossimo venerdì 27 febbraio, alle ore 16.00, l’incontro con l’ex magistrato e Direttore del Dap Dino Petralia, autore di Grammatica emozionale ... cataniatoday.it

Catania, presentazione del volume Opus Dei. Una storiaCATANIA – Domenica 1 marzo, alle ore 17:00, presso il Palazzo della Cultura in Via Vittorio Emanuele II, 121 a Catania, si terrà la presentazione ufficiale del libro intitolato Opus Dei. Una storia. livesicilia.it

Petralia Sottana celebra il trentennale della scomparsa del Prof. Giuseppe Torre: memoria e scienza si fondono nel cuore del Geopark Petralia Sottana – Con grande solennità, la comunità madonita ha rivissuto oggi la figura e l’opera del prof. Giuseppe Torre - facebook.com facebook