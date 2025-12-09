Dimmi La Verità | Marco Pellegrini M5s | Le randellate di Trump all' Ue sono meritate
Ecco #DimmiLaVerità del 9 dicembre 2025. Il deputato del Movimento 5 stelle Marco Pellegrini ci spiega perché secondo lui le randellate di Trump all'Ue sono meritate. 🔗 Leggi su Laverita.info
A volte basta un attimo di silenzio per vedere la verità che avevi davanti da sempre. 3nema – Ora So Chi Sei Il nuovo singolo è fuori ora. Ascoltalo e dimmi cosa ti trasmette. #3nema #OraSoChiSei #NuovoSingolo #MusicaItaliana #Inquietudine #NewMusic
Il mio intervento al podcast Dimmi La Verità con Carlo Tarallo. Si è parlato della manovra economica, riforma della giustizia e sulla situazione politica attuale.
