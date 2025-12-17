© Movieplayer.it - Star Wars: Il risveglio della Forza e i dieci anni di una promessa non mantenuta

Un personale ricordo di come, dieci anni fa, l'Episodio VII di Guerre Stellari abbia regalato una promessa ormai mancata. Me lo ricordo bene il giorno in cui è arrivata improvvisamente online la notizia che la Disney aveva comprato la Lucasfilm. Era il 30 ottobre del 2012. All'epoca - non è di certo un mistero - ero il supervisore editoriale del sito che era il principale competitor di quello dove mi trovate stabilmente ora. Ero assalito da una certa ansia: non per la breaking news in sé quanto perché ero in viaggio per Lucca Comics & Games insieme al mio editore dell'epoca, e nessuno di noi due aveva modo di scrivere l'aggiornamento per ovvie ragioni. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Leggi anche: Star wars scopre la missione segreta di han solo e chewbacca prima del risveglio della forza

Leggi anche: Daniel Craig rivela la parte peggiore del suo cameo in Star Wars: Il Risveglio della Forza

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Star Wars Il Risveglio della Forza - Trailer Italiano Ufficiale I HD

Star Wars: Il risveglio della Forza e i dieci anni di una promessa non mantenuta - Sono passati dieci anni dall'uscita di Star Wars: Il risveglio della Forza e tutte le sue interessanti premesse sono state disattese. movieplayer.it