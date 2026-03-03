diciottomila studenti intorno al tavolo da gioco

Diciottomila studenti si sono ritrovati intorno a un tavolo da gioco, in un evento dedicato alla consapevolezza sui rischi del gioco d’azzardo. La piaga della ludopatia, in particolare quella legata all’azzardo, coinvolge ormai anche molti giovani e adolescenti, rendendo questa problematica sempre più presente nella vita quotidiana di diverse fasce di età.

La ludopatia, in particolare l’azzardopatia, sono diventate parte della quotidianità per molti e anche per molti ragazzini. Il “vizio” inizia presto da 11 anni in poi. Per contrastare questo repentino espandersi di forme errate di gioco “Slow Life Slow Games”, progetto di Usl Toscana Nord-Ovest insieme a Crea Lucca, promuove i giochi da tavolo entrando nelle scuole per influenzare positivamente i più giovani e allontanarli dal “vizio”. Abbiamo intervistato le responsabili del progetto, legato a Lucca Comics and Games: Silvia Ceccarelli e Liliana Andreotti. Chi ha avuto l’idea di questo fantastico progetto? "Maurizio Varese, un medico. Dopo il periodo del Covid, i ragazzi chiusi in casa, collegati ai videogiochi, avevano più occasioni di giocare, scommettere e fare acquisti". 🔗 Leggi su Lanazione.it

