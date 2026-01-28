Negli ultimi mesi si vedono sempre più persone che giocano a “giochi ibridi”. Sono quei giochi che uniscono elementi di un gioco da tavolo con componenti digitali, come app o tabelloni elettronici. Questi giochi stanno crescendo in popolarità, ma non tutti li apprezzano. Alcuni preferiscono il modo tradizionale, senza tecnologia, mentre altri trovano più divertente questa novità. La tendenza si sta diffondendo tra famiglie e amici, creando nuove modalità di divertimento.

Ci stanno i "giochi ibridi", che hanno pedine e dadi ma anche app o tabelloni elettronici: sono in aumento, ma non piacciono a tutti Alla fine del 2025, analizzando le principali tendenze del proprio settore in vista dell’inizio dell’anno nuovo, alcune importanti aziende di giochi da tavolo hanno parlato dei cosiddetti “giochi ibridi”. È un termine poco noto fuori dalle comunità di appassionati, che sono peraltro piuttosto divise sul tema. Sono giochi che oltre alle componenti analogiche tradizionali – tabellone, dadi, carte, pedine – si basano anche anche su strumenti digitali. Quasi sempre è un’app gratuita da scaricare sul cellulare, ma ci sono aziende innovative che stanno sviluppando piattaforme interattive più complesse. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - A metà tra gioco da tavolo e videogioco

