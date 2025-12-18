Una tragedia sull’Asti-Cuneo scuote la comunità: Matilde Baldi perde la vita a 200 km/h, mentre tornava a casa con la madre. L’ipotesi della Procura punta il dito su una corsa clandestina tra due Porsche, che avrebbe portato alla tragica collisione con la Fiat 500. Un incidente che solleva domande e dà voce al dolore di una famiglia sconvolta.

© Notizieaudaci.it - Tragedia sull’Asti-Cuneo, l’ombra della gara: Matilde Baldi uccisa a 200 all’ora mentre tornava a casa con la madre

L’ipotesi della Procura: due Porsche lanciate come in una corsa clandestina, una ha travolto la Fiat 500. Matilde Baldi aveva 20 anni, studiava Economia e Commercio, lavorava ad Asti e stava semplicemente tornando a casa con sua madre. In pochi secondi, lungo l’autostrada A33 Asti-Cuneo, la sua vita si è spezzata. Oggi, dietro quello schianto, prende corpo un’ipotesi che rende la tragedia ancora più insopportabile: una gara di velocità tra auto di grossa cilindrata. È su questo scenario che sta lavorando la Procura di Asti, che ha aperto un fascicolo per omicidio stradale, affidando le indagini alla Polizia Stradale di Bra. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

Leggi anche: Tamponata a 200 all'ora in autostrada, muore dopo giorni di agonia: l'ipotesi di una corsa clandestina dietro la morte di Matilde Baldi

Leggi anche: Capua, tragedia sull’Appia: donna di 59 anni travolta e uccisa mentre attraversava la strada

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Cuneo, lanciano sassi da un’auto in corsa: tragedia sfiorata e parabrezza in frantumi - Sassi lanciati da un’auto in corsa, finiti dritti sul parabrezza di un camper, di altre due macchine e di un pulmino su cui viaggiavano atleti fra i 12 e i 19 anni: si è sfiorata la tragedia nel ... torino.repubblica.it

Tragedia a Resia (Udine), si indaga sulla morte del 66enne: potrebbe essere stato ucciso dai suoi stessi cani - facebook.com facebook