Derby deludente | Ancona schiaccia Maceratese 4-0

Nel derby tra Ancona e Maceratese, la squadra di casa ha dominato con un punteggio di 4-0, lasciando i tre punti agli avversari. La partita si è svolta sui campi della regione, segnando un risultato importante nel campionato dilettantistico marchigiano. Le formazioni si sono affrontate in un incontro che ha visto la vittoria netta dell’Ancona, mentre la Maceratese ha concluso la gara con un risultato deludente.

Il calcio dilettantistico marchigiano ha vissuto una giornata di risultati che ridisegnano le gerarchie sportive regionali. Tra Serie D ed Eccellenza, le vittorie e le sconfitte hanno creato nuovi equilibri nelle classifiche. La Maceratese ha subito una pesante sconfitta nel derby contro l'Ancona, mentre la Recanatese ha perso contro l'UniPomezia. Nel panorama dell'Eccellenza, il Montefano e il Tolentino hanno confermato la loro solidità, mentre altre squadre hanno mostrato segni di stanchezza. I dati delle ultime giornate di ritorno offrono uno spaccato preciso della situazione attuale. Il derby deludente e le sorprese del girone F. La partita tra Ancona e Maceratese si è conclusa con un risultato netto che ha lasciato amare le speranze della squadra ospite.