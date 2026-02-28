Maceratese verso il derby Ruani salta l’Ancona

La squadra maceratese si prepara al derby, ma il centrocampista Edoardo Ruani non sarà in campo contro l’Ancona. Le sue condizioni non sono migliorate e, dopo aver inizialmente sperato di poter essere convocato, si è deciso di escluderlo dalla lista dei giocatori disponibili. Anche il portiere Cusin, che avrebbe potuto partecipare, non sarà presente a causa di un problema fisico.

Niente da fare per il centrocampista Edoardo Ruani per il match con l’Ancona. Sono sfumate le possibilità che il giovane potesse perlomeno fare parte dei convocati, invece il giocatore ha accusato una ricaduta e l’allenatore Possanzini sarà costretto a rinunciarvi così come al portiere Cusin. Nei giorni scorsi era affiorato un po’ di ottimismo, svanito ieri. Stamattina la squadra sosterrà l’allenamento di rifinitura con Possanzini che riceverà le ultime indicazioni in vista della sfida di domani. L’Ancona affronterà il derby dovendo fare a meno degli infortunati Rovinelli, Battista, Proromo e Pecci. Fino alle 18.30 di ieri sono stati venduti 429 biglietti di cui 174 acquistati dai tifosi della Maceratese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

