KilometroVerdeParma | spazi verdi urbani una strategia possibile e necessaria
«La città non può essere stravolta dal punto di vista urbanistico, ma può essere ripensata con intelligenza». È questo l’approccio indicato da Renato Bruni, direttore scientifico dell’Orto Botanico dell’Università di Parma, nel commentare il progetto di KilometroVerdeParma e la nascita del nuovo. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Leggi anche: Il festival diffuso sarà un viaggio alla scoperta degli spazi verdi urbani, tra osservazione, gioco e riflessione, per comprendere il valore della biodiversità e il ruolo della natura nella vita quotidiana
Leggi anche: Energia, Amici della Terra: Green Deal al capolinea, è necessaria una nuova strategia
KilometroVerdeParma, più alberi diffusi in città per combattere caldo e cemento.
KilometroVerdeParma: spazi verdi urbani, una strategia possibile e necessaria - Rotatorie, parchi, aree dismesse, ritagli lasciati dagli interventi urbanistici diventano così opportunità preziose ... parmatoday.it
Il KilometroVerdeParma ha raggiunto il traguardo dei 100.000 alberi - In cinque anni il progetto, nato per iniziativa di Davines e Chiesi, ha portato avanti oltre 60 operazioni di forestazione urbana ed extraurbana, contribuendo alla mitigazione delle temperature estive ... corriere.it
KilometroVerdeParma, più alberi diffusi in città per combattere caldo e cemento - Bruni(direttore scientifico dell’Orto Botanico di Parma, 'Tanti piccoli boschi urbani migliorano il clima e il rapporto tra persone e natura' ... msn.com
Con la messa a dimora di un Ginkgo biloba in viale Du Tillot, Parma celebra il 100.000° albero del progetto KilometroVerdeParma e inaugura il nuovo arboreto urbano della città. L’albero, simbolo di resilienza e continuità tra le generazioni, segna l’avvio di un facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.