KilometroVerdeParma | spazi verdi urbani una strategia possibile e necessaria

«La città non può essere stravolta dal punto di vista urbanistico, ma può essere ripensata con intelligenza». È questo l’approccio indicato da Renato Bruni, direttore scientifico dell’Orto Botanico dell’Università di Parma, nel commentare il progetto di KilometroVerdeParma e la nascita del nuovo. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

KilometroVerdeParma, più alberi diffusi in città per combattere caldo e cemento.

kilometroverdeparma spazi verdi urbaniIl KilometroVerdeParma ha raggiunto il traguardo dei 100.000 alberi - In cinque anni il progetto, nato per iniziativa di Davines e Chiesi, ha portato avanti oltre 60 operazioni di forestazione urbana ed extraurbana, contribuendo alla mitigazione delle temperature estive ... corriere.it

kilometroverdeparma spazi verdi urbaniKilometroVerdeParma, più alberi diffusi in città per combattere caldo e cemento - Bruni(direttore scientifico dell’Orto Botanico di Parma, 'Tanti piccoli boschi urbani migliorano il clima e il rapporto tra persone e natura' ... msn.com

