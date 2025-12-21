KilometroVerdeParma | spazi verdi urbani una strategia possibile e necessaria

Il KilometroVerdeParma ha raggiunto il traguardo dei 100.000 alberi - In cinque anni il progetto, nato per iniziativa di Davines e Chiesi, ha portato avanti oltre 60 operazioni di forestazione urbana ed extraurbana, contribuendo alla mitigazione delle temperature estive ... corriere.it

KilometroVerdeParma, più alberi diffusi in città per combattere caldo e cemento - Bruni(direttore scientifico dell’Orto Botanico di Parma, 'Tanti piccoli boschi urbani migliorano il clima e il rapporto tra persone e natura' ... msn.com

Con la messa a dimora di un Ginkgo biloba in viale Du Tillot, Parma celebra il 100.000° albero del progetto KilometroVerdeParma e inaugura il nuovo arboreto urbano della città. L’albero, simbolo di resilienza e continuità tra le generazioni, segna l’avvio di un facebook

