Poste trasforma gli spazi e la città con il nuovo co-working a Caltanissetta

Iltempo.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CALTANISSETTA (ITALPRESS) – Caltanissetta diventa la nuova frontiera dell'innovazione lavorativa grazie all'apertura dello spazio di co-working realizzato da Poste Italiane, il primo in una grande città capoluogo di provincia. Un'iniziativa che testimonia il duplice impegno dell'azienda: da un lato la valorizzazione del patrimonio immobiliare, dall'altro la volontà di offrire servizi moderni e utili alla cittadinanza, rafforzando la propria presenza sul territorio. “Lo spazio, ricavato attraverso un attento intervento di riqualificazione, rappresenta un esempio concreto di come edifici e ambienti poco utilizzati possano essere trasformati in risorse strategiche per la comunità”, spiega all'Italpress Antonella Meli, Referente coworking Immobiliare Sicilia Poste Italiane. 🔗 Leggi su Iltempo.it

poste trasforma gli spazi e la citt224 con il nuovo co working a caltanissetta

© Iltempo.it - Poste trasforma gli spazi e la città con il nuovo co-working a Caltanissetta

poste trasforma spazi citt224Poste trasforma gli spazi e la città con il nuovo co-working a Caltanissetta - CALTANISSETTA (ITALPRESS) – Caltanissetta diventa la nuova frontiera dell’innovazione lavorativa grazie all’apertura dello spazio ... Si legge su iltempo.it