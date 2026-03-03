Le skin costose di Battlefield 6 sono ora disponibili gratuitamente, suscitando reazioni contrastanti tra i fan. Il videogioco continua a offrire contenuti estetici per personalizzare i personaggi, una strategia comune nei giochi live service. La mossa ha generato discussioni tra la community, che si confronta sulla recente distribuzione dei cosmetici.

Battlefield 6 continua a proporre skin e contenuti estetici per personalizzare i soldati, una pratica ormai centrale nel modello economico dei live service. Tuttavia, una recente iniziativa legata a una collaborazione commerciale ha generato un’ondata di malcontento nella community. La questione riguarda quattro skin create insieme a 5.11 Tactical, azienda di abbigliamento tecnico: una per ciascuna classe del gioco. In origine, una delle quattro skin poteva essere ottenuta soltanto effettuando un ordine minimo di 50 euro sullo store ufficiale 5.11. Le altre tre erano invece acquistabili nel negozio interno di gioco tramite un bundle proposto a circa 16 euro. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Delle skin costose di Battlefield 6 sono ora diventate ottenibili gratuitamente, scatenando il malcontento dei fan

