Tom Hiddleston ha condiviso il suo personaggio preferito tra Spider-Man, alimentando le discussioni tra i fan sui possibili collegamenti con Avengers: Doomsday. Durante un’intervista, l’attore di Loki ha risposto a una domanda sui progetti Marvel, lasciando spazio a diverse interpretazioni riguardo alla presenza di Peter Parker nel film diretto dai fratelli Russo. La dichiarazione ha riacceso l’interesse per le future connessioni tra i personaggi del Marvel Cinematic Universe.

La star di Loki, rispondendo a una domanda sui progetti Marvel, ha scatenato le teorie riguardanti la presenza di Peter Parker nel film diretto dai fratelli Russo. Tom Hiddleston, interprete di Loki nel MCU, ha svelato chi è il suo Spider-Man preferito in una nuova intervista, dando inoltre via a molte ipotesi e teorie legate ad Avengers: Doomsday. Il film, in arrivo a dicembre 2026, segnerà il ritorno dei fratelli Russo alla regia di un progetto targato Marvel e di altri amati interpreti del MCU. Il commento di Tom Hiddleston che ha scatenato le teorie Per ora la presenza di Spider-Man in Avengers: Doomsday non è stata ancora confermata, tuttavia negli ultimi mesi si è ipotizzato il coinvolgimento nel progetto anche di Tobey Maguire e Andrew Garfield . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Tom Hiddleston svela chi è il suo Spider-Man preferito, scatenando le ipotesi dei fan su Avengers: Doomsday

Leggi anche: Tom holland spider-man si unisce agli avengers: doomsday nel artwork del mcu

Leggi anche: Avengers: Doomsday, un rumor parla di Spider-Man nel film, ma non quello di Tom Holland

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Tom Hiddleston svela chi è il suo Spider-Man preferito, scatenando le ipotesi dei fan su Avengers: Doomsday - La star di Loki, rispondendo a una domanda sui progetti Marvel, ha scatenato le teorie riguardanti la presenza di Peter Parker nel film diretto dai fratelli Russo. movieplayer.it