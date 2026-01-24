WWE | Malcontento dei fan per il ritorno di Roman Reigns

Roman Reigns è confermato per il Royal Rumble del 31 gennaio a Riyadh, Arabia Saudita. La sua partecipazione è stata annunciata durante WWE SmackDown, suscitando reazioni di delusione tra i fan, che hanno espresso insoddisfazione per le modalità di comunicazione. La presenza di Reigns al match rappresenta un elemento centrale nell’imminente evento WWE, suscitando interesse e discussioni tra gli appassionati.

Roman Reigns parteciperà ufficialmente al Royal Rumble match maschile al PLE il 31 gennaio. Un video trasmesso durante WWE SmackDown venerdì ha confermato la partecipazione ufficiale di Reigns al Royal Rumble di Riyadh, in Arabia Saudita Fans delusi dalle modalità dell’annuncio. Non è stata una grande sorpresa vedere Reigns annunciato per la Rumble tramite un pacchetto video, dato che è impegnato part-time da WrestleMania 40. La WWE ora considera le apparizioni del Capo Tribale un’occasione speciale, e così dovrebbe essere, dato che è una delle principali attrazioni al botteghino. Ma i fan non hanno potuto fare a meno di vedere il lato divertente del fatto che Reigns non si sia presentato di persona per far sapere al mondo che parteciperà alla Rumble. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Malcontento dei fan per il ritorno di Roman Reigns WWE: Possibile spoiler accidentale sul ritorno di Roman ReignsUn possibile spoiler sul ritorno di Roman Reigns sta circolando online, alimentato da un'ipotesi di Dave Meltzer su Wrestling Observer Radio. WWE: Roman Reigns annuncia il ritorno dopo oltre due mesi, sarà alla Royal Rumble 2026Durante questa settimana, la WWE ha annunciato il ritorno di Roman Reigns alla Royal Rumble 2026, dopo oltre due mesi di assenza. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Argomenti discussi: Le 5 migliori serie tv Netflix basate su libri famosi. Secondo voi, se inviamo tutti le segnalazioni di malcontento generale su questo aggiornamento, potremmo ritornare a una cosa più equa del gioco - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.