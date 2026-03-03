Deliveroo il gip convalida il controllo giudiziario per la piattaforma nell’inchiesta sul caporalato

Il gip Roberto Crepaldi ha convalidato il controllo giudiziario per Deliveroo, la piattaforma di consegne a domicilio coinvolta in un'inchiesta sul caporalato. La decisione è arrivata dopo l'esame delle procedure di verifica avviate dagli inquirenti. La società è ora soggetta a monitoraggio giudiziario nel quadro delle indagini in corso.

Il gip Roberto Crepaldi ha convalidato il controllo giudiziario per Deliveroo, colosso del food delivery da 240 milioni di euro di giro d’affari in Italia, controllato dalla britannica Roofoods Ltd, coinvolto nell’inchiesta del pubblico ministero Paolo Storari con l’ipotesi di caporalato su 3mila rider a Milano e 20mila nella penisola. La Procura milanese il 9 febbraio aveva adottato un provvedimento analogo nei confronti di un altra piattaforma di consegne a domicilio, Glovo, gestita da Foodinho Srl. Secondo i pm su 3mila rider a Milano e 20mila in tutta Italia, a cui sarebbero state pagate retribuzioni inferiori “fino a circa il 90%”... 🔗 Leggi su Lapresse.it

