Deliveroo gip Milano convalida controllo giudiziario

Il giudice per le indagini preliminari di Milano ha convalidato il controllo giudiziario su Deliveroo Italy. La decisione riguarda l'azienda coinvolta in un'inchiesta per caporalato che interessa circa 20.000 rider. La procura di Milano ha presentato il procedimento, guidato dal pubblico ministero Paolo Storari. La conferma del controllo giudiziario è stata decisa oggi dal giudice Roberto Crepaldi.

(Adnkronos) – Il giudice per le indagini preliminari di Milano Roberto Crepaldi ha convalidato il controllo giudiziario di Deliveroo Italy, il colosso finito nell'inchiesta per caporalato, che riguarda circa 20mila rider, del pubblico ministero Paolo Storari. Lo scorso 25 febbraio il pubblico ministero di Milano Paolo Storari aveva disposto in via d'urgenza il controllo giudiziario per caporalato per Deliveroo Italy. L'accusa rivolta alla srl e all'amministratore unico è di impiegare manodopera "in condizioni di sfruttamento e approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori".