A Torremaggiore c' è il miglior frantoiano d' Italia a Vieste il terzo miglior olio extravergine

A Torremaggiore il miglior frantoiano d’Italia, mentre a Vieste si distingue il terzo miglior olio extravergine. Il Frantoio Agostini di Petritoli si aggiudica il primo posto con il suo olio 100% Italiano Bio Ascolana Tenera, vincendo il Concorso Mastro d’Oro 2026. La competizione premia i produttori italiani più qualificati, e questa volta tocca a loro mettere in mostra la qualità del territorio e il lavoro accurato di chi produce olio.

I riconoscimenti assegnati alle aziende produttrici d'olio al Concorso Mastro d’Oro 2026 promosso dall'Associazione Italiana Frantoiani Oleari giunto all’ottava edizione Se il miglior olio extravergine d’oliva d’Italia 2026 parla marchigiano e lo produce il Frantoio Agostini di Petritoli, che con l’etichetta 100% Italiano Bio Ascolana Tenera si è aggiudicato il primo posto assoluto del Concorso Mastro d’Oro 2026 promosso dall'Associazione Italiana Frantoiani Oleari giunto all’ottava edizione, è altrettanto vero ed è motivo di orgoglio che il terzo gradino del podio è dell’azienda agricola ‘Il Mandrione’ di Vieste con l’etichetta Minerva Coratina.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

