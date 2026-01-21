Festa di San Biagio degustazione formaggi per beneficienza
In occasione della Festa di San Biagio, si terrà una degustazione di formaggi a favore di iniziative benefiche. L’evento, in collaborazione con Amis de San Bias, si svolgerà venerdì 30 gennaio alle ore 19. Un’occasione per condividere prodotti di qualità e contribuire a una causa solidale, in un’atmosfera semplice e rispettosa della tradizione.
Grande novità alla Festa di San Biagio, in collaborazione con Amis de San Bias.Venerdì 30 gennaio, ore 19.30, presso la struttura polifunzionale di Bindo, si terrà una serata speciale dedicata alla degustazione di formaggi firmata Gildo Formaggi.Il menu della serataDegustazione formaggi Gildo.🔗 Leggi su Leccotoday.it
