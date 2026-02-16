Gli impasti di Gioacchino Gargano sposano la birra Baladin | cena degustazione dedicata al carciofo da Saccharum

Gioacchino Gargano ha deciso di abbinare i suoi impasti alla birra Baladin durante una cena dedicata al carciofo da Saccharum, creando un evento che unisce sapori e tradizioni locali. Durante la serata, i partecipanti hanno potuto assaporare piatti fermentati con ingredienti del territorio, accompagnati dalla birra artigianale, che ha dato un tocco innovativo alle ricette. Un dettaglio interessante è stato l’utilizzo del carciofo come protagonista, che ha esaltato le note amare e fresche delle birre Baladin.

Una cena in cui fermentazioni, ingredienti del territorio e arte bianca intrecciano connessioni inattese e l’amaro del carciofo incontra la libertà espressiva della birra. Il 25 febbraio, da Saccharum ad Altavilla Milicia, va in scena l’incontro tra due mondi che condividono la stessa grammatica, fatta di ricerca e artigianalità: gli impasti e la visione di Gioacchino Gargano si intrecciano con il carattere e la profondità aromatica delle birre Baladin. Al centro, un ingrediente identitario e stagionale, il carciofo, raccontato in tre varietà e declinato dall’antipasto al gelato, passando per fritti, pizze e lievitati.🔗 Leggi su Palermotoday.it La Birra con Baladin: degustazione speciale al Mercato Centrale Firenze "DiVino": cena degustazione a Roccella Jonica Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Gioacchino Gargano. . Le venezuelane in Sicilia Prod. @azul.production - facebook.com facebook