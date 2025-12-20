Macaulay Culkin è conosciuto soprattutto per il suo ruolo in due celebri film natalizi:

Macaulay Culkin è uno dei re dei film natalizi grazie al suo iconico ruolo di Kevin McCallister in “Mamma, ho perso l’aereo” del 1990 e in “Mamma, ho perso l’aereo 2: Mi sono smarrito a New York” del 1992. E, secondo lui, “Die Hard” non è un film natalizio. “ No, no, non lo è. Non contraddirmi! ” ha risposto di recente Culkin durante un’intervista con Mythical Kitchen. “ È ambientato nel periodo natalizio, ma se fosse anche il giorno di San Patrizio, funzionerebbe comunque. Ma non si potrebbe fare ‘Mamma, ho perso l’aereo’ il Memorial Day. Non funziona così “. Culkin ha poi ironizzato: “ Oggigiorno sono il padrino del Natale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Secondo Macaulay Culkin Die Hard non è un film di Natale: “funzionerebbe ugualmente a San Patrizio”

