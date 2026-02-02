Imparare a utilizzare lo smartphone | a Meldola corsi ogni martedì e venerdì pomeriggio

A Meldola, ogni martedì e venerdì pomeriggio, si tengono corsi di smartphone organizzati da Auser. Le lezioni sono aperte a chi vuole imparare a usare meglio il proprio telefono, senza bisogno di esperienza precedente. Gli incontri si svolgono dalle 15 alle 17 e attirano molti anziani interessati a sbloccare le funzioni del loro dispositivo.

La sede dei corsi - organizzati in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna e con i fondi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è in via Cavour 60 Proseguono a Meldola ogni martedì e venerdì dalle 15 alle 17 i corsi di smartphone organizzati da Auser. La sede dei corsi - organizzati in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna e con i fondi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è in via Cavour 60. Per informazioni, 0543 3492392

Quasi un giovane su due utilizza lo smartphone mentre guida, mettendo a rischio la propria sicurezza e quella degli altri.

