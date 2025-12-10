Giornata della Montagna | Unimont e le altre viaggio tra i corsi di laurea per imparare a proteggerla

La Giornata della Montagna è un'occasione per esplorare i diversi percorsi di formazione dedicati alla tutela e allo sviluppo sostenibile delle aree montane. Tra università e progetti territoriali, professionisti e studenti si impegnano a proteggere e valorizzare il patrimonio naturale e culturale delle montagne italiane.

Nicola Della Torre è direttore della Riserva naturale delle Torbiere del Sebino, Corinne Baronchelli, invece, è presidente del Consorzio Forestale Alto Serio e docente, mentre Anna Orselli si occupa di un progetto di sviluppo territoriale in montagna legato all'enoturismo. E poi c'è Viola, che ha creato il progetto Lana Lunatica per riutilizzare la lana locale che usava sua nonna, mentre Giacomo è diventato un esperto di valanghe e fa simulazioni, con i droni, per fornire dati agli esperti. Cinque mestieri, cinque storie che hanno un punto in comune: una laurea presa negli anni passati presso l' Università della Montagna, centro di eccellenza quasi unico nel suo genere – nato in collaborazione con gli enti territoriali e l'Università degli Studi di Milano – che fa formazione e ricerca ed è specializzato nello studio e nell'analisi delle complessità del territorio montano.

