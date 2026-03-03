Decreto Pnrr associazioni artigiane | Positive le semplificazioni accelerare sulla digitalizzazione

Le associazioni artigiane hanno espresso soddisfazione per le semplificazioni introdotte nel decreto Pnrr, sottolineando l’importanza di accelerare sulla digitalizzazione. Il decreto, attualmente in fase di discussione parlamentare, prevede un pacchetto di misure che mira a snellire le procedure e favorire lo sviluppo delle imprese artigiane. Si spera che ulteriori interventi possano migliorare ulteriormente il quadro normativo.

ROMA – Il decreto Pnrr introduce un pacchetto significativo di semplificazioni e l'auspicio è che ulteriori misure siano introdotte durante l'iter parlamentare. È quanto hanno evidenziato Cna, Confartigianato e Casartigiani in audizione alla Commissione Bilancio della Camera sottolineando che la vera sfida è trasformare le semplificazioni emergenziali del Pnrr in riforme permanenti, rafforzare le strutture tecniche degli enti locali, eliminare le duplicazioni burocratiche e accelerare sulla digitalizzazione. Per le tre organizzazioni la principale infrastruttura degli investimenti pubblici è quella amministrativa: senza procedure chiare e tempi certi, le risorse rischiano di non tradursi in crescita reale.

Decreto PNRR, parte l'iter parlamentare: dal reclutamento dei docenti agli organici ATA, dalle deroghe sulla mobilità alle deroghe sulla digitalizzazione e l'accreditamento degli enti di formazioneÈ iniziato in 5ª Commissione Bilancio del Senato l'esame del decreto-legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 febbraio 2026 (Serie generale n.

Decreto semplificazioni, come cambiano Isee, scontrini e tessera elettorale: le novitàIl Consiglio dei ministri ha approvato il decreto Pnrr e Coesione, anche detto decreto semplificazioni, che contiene una serie di norme per diminuire...

