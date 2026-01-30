Decreto semplificazioni come cambiano Isee scontrini e tessera elettorale | le novità

Il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo decreto Pnrr e Coesione, conosciuto anche come decreto semplificazioni. La legge introduce modifiche chiare, come cambiamenti nelle procedure per l’isee, gli scontrini e la tessera elettorale. L’obiettivo è rendere più semplice e veloce l’accesso ai servizi pubblici, eliminando passaggi che ormai risultano superflui. Da ora in poi, cittadini e amministrazioni dovranno seguire regole più snelle e immediate.

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto Pnrr e Coesione, anche detto decreto semplificazioni, che contiene una serie di norme per diminuire passaggi burocratici ritenuti ormai superflui. Il Governo è intervenuto sui documenti, tra cui tessere elettorali e carte d'identità, ma anche sugli scontrini e sull'Isee. A queste misure si aggiungono anche una serie di altre norme per attuare il Pnrr. Viene istituito un commissario speciale per gli alloggi universitari fino al 2029 e vengono liberalizzate le tratte dei treni Intercity, con alcune aziende già pronte a sfruttare le nuove garanzie per fare concorrenza a Trenitalia e abbassare i prezzi dei biglietti.

