Romagna | vini Dop e Igp in vetrina per l’estate

Il Consorzio Vini di Romagna organizza una mostra dedicata ai vini Dop e Igp, coinvolgendo produttori locali e appassionati. L’evento si terrà il 9 marzo al Palazzo del Turismo di Riccione, dove saranno esposti oltre 200 etichette provenienti da tutta la regione. La scelta di questa location mira a valorizzare le produzioni autentiche e a promuovere la cultura enologica tra visitatori e operatori. La giornata si preannuncia ricca di degustazioni e incontri con esperti del settore.

Il Consorzio Vini di Romagna scommette sulla stagione estiva. Il 9 marzo prossimo, il Palazzo del Turismo di Riccione si trasformerà in un palcoscenico per l’eccellenza enologica romagnola. Sorsi di Mare non è solo un evento, ma una strategia precisa: puntare sugli operatori dell’ospitalità per anticipare la domanda della stagione estiva. Il Consorzio Vini di Romagna, con i suoi 60 anni di storia, ha selezionato con cura i protagonisti: aziende vitivinicole, cantine cooperative e imbottigliatori che rappresentano il meglio del territorio. L’appuntamento è pensato per essere un momento di lavoro, ma non solo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

