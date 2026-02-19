vini dop e igp cinque milioni ai viticoltori

La Regione Lombardia ha destinato più di 5 milioni di euro ai viticoltori, con un totale che supera i 5,2 milioni, per sostenere la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti nel 2026-2027. La scelta mira a rafforzare le produzioni di vini Dop e Igp, favorendo investimenti nelle aziende agricole. L’obiettivo è migliorare la qualità delle uve e sostenere le pratiche agricole più sostenibili. La misura coinvolge direttamente i produttori locali, che potranno accedere ai fondi per aggiornare le tecniche di coltivazione.

Oltre 5 milioni da Regione Lombardia (oltre 5,2 milioni) finalizzati alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti nella stagione 2026-2027. La misura, finanziata con risorse Feaga (Fondo europeo agricolo di garanzia), sostiene il rinnovamento del patrimonio viticolo regionale e punta a rafforzare la competitività delle imprese, orientando la produzione verso vini a Denominazione di origine protetta (Dop) e Indicazione geografica protetta (Igp), che in Lombardia costituiscono circa il 90% del vino prodotto. Lo dice l’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi, ricordando che le domande potranno essere presentate fino al 14 aprile attraverso il sistema regionale Sisco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

