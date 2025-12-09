50 podcast italiani da divorare questo invernoe
Podcast e inverno sono una coppia perfetta: le giornate sono corte, le passeggiate diventano più lente, i viaggi in treno più silenziosi e il divano torna a essere il centro dell’universo. È proprio in questo momento dell’anno che un buon podcast diventa il compagno ideale: nelle cuffie mentre camminiamo al freddo, in sottofondo mentre cuciniamo, o durante quelle serate in cui fuori piove e l’unica cosa che si ha voglia di fare è ascoltare una storia fatta bene. Da una parte ci sono gli ascoltatori seriali, quelli che divorano puntate una dopo l’altra e sono sempre a caccia di nuove voci. Dall’altra, chi arriva ai podcast in modo più timido, magari proprio nei mesi invernali, quando il tempo passato con le cuffie aumenta e la voglia di storie cresce. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
L’intervista all'ex boss della Mala del Brenta, riaccende il dibattito sul racconto del male nei podcast italiani. Tra ricordi di evasioni, potere e omicidi, il format solleva domande sul ruolo dei media nel dare parola a chi ha fatto della violenza una carriera. E sul confine, sempre più labile, tra informazione e spettacolo
Nel 2025 i podcast conquistano 18 milioni di italiani
Stefano Nasti è tra i giornalisti italiani più noti, specializzato in cronaca nera e giudiziaria. È suo il podcast “Indagini “, premiato come miglior podcast della categoria True Crime. Presso la Sala delle Arti, ”Emilio Greco“ parco comunale P. Borsellino Via Roma n - facebook.com Vai su Facebook
Cosa farà la Regione Emilia-Romagna per i lavoratori di Woolrich ilrestodelcarlino.it
Paolo Rossi sui sassi lanciati contro il pullman della Juventus a Napoli: «Il compito di una società non è ... juventusnews24.com
Festeggiamenti Natalizi all’Hybrid Village! ilgiorno.it
Juventus: il ritorno di Bremer cambia tutto ilprimatonazionale.i
La Promessa Anticipazioni 10 dicembre 2025: Cruz si vendica di Leocadia e le mette Jana contro! comingsoon.it
5 idee outfit che risolvono il pranzo di Natale e risultano sempre elegantissimi iodonna.it